La segnalazione: "Ragazzi escono da scuola, sporcano il bus e insultano tutti"

Situazione invivibile sul bus Amt che alle 14,41 da Chiavari porta a Genova: come denunciano alcuni autisti, il mezzo viene puntualmente preso d'assalto da ragazzi usciti dalle scuole e che si comportano in modo tutt'altro che educato.

Fumo a bordo, danneggiamenti, sporcizia e insulti rivolti sia ai passeggeri sia agli stessi autisti che chiederanno all'azienda un intervento per tutelare il personale, i mezzi e i passeggeri.

"La situazione è insostenibile - lamenta Roberto Piccardo di Ugl Fna - in più spesso mancano i ricambi per riparare i mezzi di quella linea, e dunque a volte saltano le corse, un disagio per tutti".