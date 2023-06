La situazione della spazzatura in via Borgoratti/via Mosso è diventata insostenibile i cassonetti sono inefficienti (imboccatura troppo piccola), la spazzatura si accumula e non viene regolarmente ritirata la chicca è il cassonetto bianco "vecchio modello" completamente sfondato che non viene rimosso! Poi vi stupite che la città sia invasa da topi e cinghiali?