Bando di Servizio Civile alla Croce Verde Quarto dei Mille

Nella sede della Croce Verde Quarto dei Mille è aperto il bando per il Servizio Civile Universale, l'esperienza formativa e retribuita destinata a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. 12 mesi di servizio alla comunità di Quarto e di Genova con un impegno di 25 ore settimanali compatibili con gli studi universitari, e una retribuzione di 444.30 euro al mese.

Sono previsti 8 posti nella nostra sede, di cui 2 riservati ai GMO - Giovani con Minori Opportunità, ovvero giovani in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore. Durante il Servizio Civile a Quarto si svolgono le attività tipiche di una Pubblica Assistenza come il trasporto ordinario e quello di urgenza 118, ma non solo! Si prende parte a un percorso formativo dedicato per acquisire le competenze necessarie a diventare soccorritore e cittadino consapevole, partecipando alla vita associativa alla pari di volontari e dipendenti.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14 del 10 febbraio 2023, accedendo tramite SPID sulla piattaforma DOL ( https://domandaonline.serviziocivile.it ), selezionare il progetto "Nessuna SCUsa" e la nostra sede con il codice 150007. Per scoprire il Servizio Civile Universale clicca qui: https://www.anpasliguria.it/SCU2021_p156.php.

Per informazioni sul Servizio Civile Universale a Quarto scrivici un messaggio o invia una mail a segreteria@croceverdequarto.com