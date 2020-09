Altro guasto al servizio idrico a Genova. Lunedì 31 agosto 2020 una trivella ha bucato per errore una tubatura nei pressi di un distributore di benzina in zona San Quirico. Iren Acqua è intervenuta sul posto, annunciando poi che l’erogazione dell’acqua è stata interrotta per i civici di via San Quirico compresi tra l’1 e il 51.