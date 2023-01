Ristorante offre servizio navetta gratuito 'salva patente'

Un ristorante di Genova, il Patanegra di Boccadasse, per combattere la mancanza di parcheggi, offre alla propria clientela un servizio navetta casa/ristorante completamente gratuito. Un’iniziativa degna di nota e sicuramente unica nel panorama cittadino.

In questo modo inoltre i clienti che usufruiranno del servizio potranno anche bere un bicchiere di vino in più salvando i punti della patente, un po’ come succede nel civilissimo Giappone.