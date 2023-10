Ringhiera pericolosa in via Nasche

Un lettore di GenovaToday residente in via delle Nasche segnala che "i lavori di ripristino della ringhiera sita fronte civico 42 (ancora da terminare) presentano varie anomalie che elenco. Come si evince dalle foto il corrimano è troppo basso e si rischia di cadere, tra l'altro si trova in prossimità di una fermata dell'autobus ed il cordolo su cui si poggia è stato parzialmente riparato senza essere raddrizzata (si vedono i ferri tagliati senza alcun apparente motivo). I tecnici hanno riferito di non aver ricevuto direttive in merito alla ringhiera ma solamente al basamento, confido che percependo la grave situazione possiate intervenire celermente prima del termine dei lavori".