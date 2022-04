A Genova apre un nuovo ristorante Pokéria by Nima

Il poké firmato Pokéria by Nima a Genova raddoppia: apre infatti nel capoluogo ligure il secondo store del marchio dedicato all’hawaiian soul food. Al ristorante Pokeria by Nima di via Fieschi se ne aggiunge un altro nel quartiere di San Fruttuoso, pronto ad accogliere in maniera informale e divertente tutti gli amanti del buon cibo e della cucina firmata Nima.

Il nuovo indirizzo da segnare in agenda è via Pertusio 8, all’interno del Mercato di corso Sardegna: qui è stato inaugurato il nuovo spazio a partire da giovedì 14 aprile. In tutta Italia il brand è oggi presente sul mercato con 27 ristoranti, aperti dal 2018 ad oggi. Diventato anche in Italia un apprezzato street-food, il marchio made in Brianza è già una realtà amata e conosciuta non solo a Genova ma in molte città italiane, da Milano a Roma a Firenze, da Torino a Genova, da Bergamo e Verona: una vera e propria passione, che ha consentito a uno dei piatti proposti dagli chef di Pokèria (il Salmon Pokè) di diventare addirittura il piatto più ordinato dell’anno 2021 attraverso Deliveroo in tutto il mondo.

Salutare e veloce, il poké è l’irresistibile piatto che mixa sapientemente una ricca selezione di gustosi e stuzzicanti ingredienti serviti con riso o quinoa: un’esplosione di sapori ad ogni boccone, frutto del connubio vincente tra cucina hawaiiana, giapponese e italiana. La ricetta di Pokéria, declinata attraverso innumerevoli varianti da provare in base ai propri gusti e all’umore del momento, è senza dubbio uno degli elementi fondanti del successo del marchio, ma non l’unico: insieme alla cura di ogni singolo piatto e all’ambiente giovane, fresco e ricercato nei dettagli di stile, l’“ingrediente segreto” è rappresentato dalla visione dei due giovani soci fondatori, Marco Perego e Nicolò Caparra che si dichiarano soddisfatti dei risultati raggiunti sinora ed entusiasti per la nuova apertura genovese, e che di recente hanno accolto nel team un terzo investitore.

“A Genova il buon pesce fresco è di casa e siamo felici che i genovesi abbiano riconosciuto la qualità delle nostre proposte, dimostrando di apprezzare sia il sushi e gli uramaki del nostro Nima di Piazza Rossetti sia i piatti del ristorante Pokèria di via Fieschi, ricchi non solo di pesce ma anche di altri ingredienti altamente selezionati, con proposte anche vegetariane” dichiara Nicolò Caparra, CEO del Gruppo Goodeat.

“Siamo felici di offrire oggi ai nostri amici genovesi un ulteriore indirizzo per raggiungerci e gustare le nostre pokè: il nostro impegno in Liguria è a 360° e non si esaurisce con l’apertura dei ristoranti, dato che abbiamo avviato una collaborazione con Ogyre con l’obiettivo di raccogliere circa 1100 kg di rifiuti dai mari. Con la start up dedicata alla pulizia delle acque, abbiamo attivato un peschereccio operativo al largo di Santa Margherita Ligure che ha già raccolto 667 kg di plastica: un risultato sorprendente e che ci riempie di orgoglio. Nel nostro piccolo sentiamo di andare nella giusta direzione e ci auguriamo che altri seguano il nostro esempio”.

“Siamo entusiasti di poter aprire il ventisettesimo ristorante Pokèria proprio qui a Genova, consolidando ulteriormente la nostra presenza: è una città con una clientela esigente, che sinora ha scelto volentieri di assaporare i nostri piatti sani, freschi, leggeri. Proveremo ancora una volta a sorprendere i nostri clienti liguri con abbinamenti inediti e sapori originali, impegnandoci per garantire sempre, oltre alla massima qualità degli ingredienti, anche il pieno rispetto delle normative igienico sanitarie. Abbiamo inoltre in serbo un’ulteriore sorpresa per chi ci raggiungerà nella prima settimana di apertura: dal 14 al 21 aprile riserveremo uno sconto del 30% su tutte le consumazioni effettuate nel ristorante di via Pertusio” dichiara Marco Perego, socio fondatore di Pokéria ..