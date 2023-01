Passaporto, impossibile prendere appuntamento anche negli orari indicati

Nonostante il disagio uscito fuori in corso Aurelio Saffi 37 nella giornata del 26/01/23 (nella foto qui sopra la coda alle 9 del mattino ndr.) proprio nell’apertura straordinaria all’ufficio passaporti. L’avviso continuo degli utenti, nel ribadire che il sito online per le prenotazioni per gli appuntamenti non funziona, davanti agli ufficiali presenti i quali a loro volta hanno ribadito che bisogna collegarsi al sito dalle “8.45-9.00”.

Stamattina nonostante io stia provando da parecchi mesi a riuscire a “beccare” un posto libero, ho provato oggi la loro tecnica dell’orario, e per l’appunto neanche oggi sono riuscita a prendere l’appuntamento.

Quindi la mia domanda è… Se online è IMPOSSIBILE prendere appuntamento, se nelle sedute STRAORDINARIE si fanno SOLO 50 persone, nonostante gli afflussi ad ogni apertura dimostrano che ci vorrebbero molti più posti di 50 persone che bisogna fare per avere questo passaporto? Ditemelo voi. Ieri una risposta non sono stata in grado di darla.