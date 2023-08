Al Cep un murale dedicato alle vittime del ponte Morandi

Gallery



Nei giorni scorsi al Cep di Pra' è stato realizzato un nuovo murale dedicato alle vittime del ponte Morandi, un'opera 'di denuncia' realizzata dall'artista genovese Nicola Soriani.

I lavori si trovano sui muri di libera espressione in via Novella, una delle due zone autorizzate dal Comune al Cep.

Le due aree, in via Novella e via Cravasco, sono frequentate da artisti di tutta la regione e non solo. Il percorso dei muri di libera espressione è stato intrapreso con gli artisti Drina A12 e Giuliogol - molto conosciuti nel ponente genovese - e con il Consorzio Pianacci.