Nuovi sviluppi a Multedo, tra i progetti anche un parco acquatico

Lunedi 14 novembre 2022 quattro componenti del direttivo del Comitato Multedo per l'Ambiente hanno incontrato a Palazzo Tursi il sindaco Marco Bucci, l'assessore alla portualità Francesco Maresca, l'assessore all’Ambiente e Mobilità Matteo Campora, il direttore valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo Giacomo Chirico e l'assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni. Di seguito un rapporto sui punti discussi.

In sintesi: (maggiori dettagli e approfondimenti potranno essere richiesti alla mail comitatomultedoambiente@gmail.com): Nuovo casello autostradale di Pegli. La societa’ “Autostrade per l’Italia” prevede un sottopasso che attraversa la Carmagnani per sfociare sull’Aurelia. A seguito delle nostre perplessità’ abbiamo suggerito un impalcato che parta dal casello di esazione e il mantenimento del secondo tratto di svincolo, che sarà dismesso, ad uso residenti e parcheggi.

Palazzetto Polisportivo ex Piscina Nico Sapio. La realizzazione e’ ora ripresa a pieno ritmo. E’ prevista la consegna per la gestione entro giugno 2023. Verra’ pubblicato un bando di gara per la gestione. Il nostro Comitato Multedo per l’Ambiente ne ha chiesto l’utilizzo da parte di organizzazioni del territorio una volta al mese per incontri con la popolazione. La richiesta e’ stata accolta. Spostamento depositi di Carmagnani e Superba a Ponte Somalia Il progetto definitivo, a seguito dell’approvazione dei CSLP , e’ stato completato e depositato la scorsa settimana. Il vaglio successivo degli organi di controllo, non afferenti al Comune, si ritiene possa concludersi nei primi mesi del 2023. La procedura in corso verra’ eventualmente completata dopo le sentenze del TAR al quale si sono rivolti anche operatori che vorrebbero insediare ivi i propri depositi.

Autoparco a Fondega Sud. L'Amministrazione Comunale ha nuovamente ribadito che non verra’ insediato alcun autoparco a Fondega Sud.

Scuola Alfieri e Asilo Govone. Abbiamo spiegato come la cessazione delle attività dell’Asilo abbia portato a conseguenze inevitabili, cioè la migrazione verso scuole fuori dal territorio di Multedo ed abbiamo paventato che il fenomeno presto porterà alla chiusura dell’Alfieri, se non si prenderanno iniziative adeguate. Abbiamo presentato un ampio ventaglio di proposte che dovranno essere discusse oltre che con la cittadinanza fruitrice, con le organizzazioni scolastiche competenti. La riunione è stata positiva ed utile per riaprire una porta che sembrava ormai chiusa.

Pista ciclopedonale tra Multedo e Pegli. Abbiamo riferito all'amministrazione Comunale di un nostro incontro avvenuto Venerdì scorso in pubblico con il Presidente del Municipio 7 Ing. Barbazza. Il Presidente in tale occasione ha supportato una nostra proposta dell’ aprile scorso per la creazione di un collegamento ciclopedonale tra la spiaggia di Multedo e la passeggiata di Voltri. I rappresentanti del Comune hanno accettato la proposta, completandola con la riqualifica dell’arenile di Multedo , previa bonifica, con l’ obiettivo di creare un'area di ricreazione e ristoro giovanile.

Metro di superficie. A seguito del prossimo completamento dello snodo del terzo valico verrà utilizzato l’attuale percorso ferroviario ad uso locale da Voltri al centro citta’ con frequenza di passaggio di quindici minuti. Il SEAmetro, operativo presumibilmente entro il 2024, con fermata a MULTEDO avrà a disposizione un autosilo con copertura di parco verde urbano ove e’ ora insediata la societa’ SUPERBA.

Porto Petroli di Multedo. Visto la futura diminuzione dei traffici di greggio, la sua attività è destinata a scomparire prima del termine concessorio. I moli dell'attuale Porto Petroli lasceranno lo spazio a bacini di carenagggio per riparazione di imbarcazioni. Di conseguenza anche le aree di Fondega Nord saranno dismesse a medio termine, restituendo al nostro territorio altre importanti aree. FONDEGA SUD A seguito degli incontri con i concittadini presso WEST BEACH e …… per le proposte di riconversione di Fondega Sud si sono presentati investitori per i relativi progetti tra i quali ex Villa Pignone per miniappartamenti e un parco acquatico.

Al termine di questo breve sunto di un intenso lavoro svolto in un lustro il Direttivo del Comitato Multedo per l'Ambiente rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione atta ad approfondire quanto sopra al seguente indirizzo: comitatomultedoambiente@gmail.com