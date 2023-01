Incendio in abitazione a colle degli Ometti

Gallery













Non si sa cosa sia successo i pompieri non danno nessuna notizia, solo che sono intervenuti in forza (serata di domenica 8 gennaio 2023 ndr.) e sono entrati con respiratori e maschere. Il palazzo non lo hanno evacuato perciò ne deduco che non sia stata una fuga di gas, sul posto c’era anche una autoambulanza.

Nota della redazione: dalla centrale operativa dei vigili del fuoco spiegano che si è trattato di un incendio in abitazione.