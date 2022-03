Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auto in fiamme in via V Maggio, all'angolo con via Carrara. È successo intorno alle 12 di giovedì 31 marzo 2022. Una volante della polizia di Stato ha presidiato l'area in attesa dei vigili del fuoco.

Questi ultimi, una volta sul posto, hanno domato le fiamme. La strada è stata poi bonificata e ripulita per permettere la ripresa del traffico.