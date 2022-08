Franata porzione di muraglione in via Mario Mazza

Via Mario Mazza, 14 · Apparizione

Via Mario Mazza, 14 · Apparizione

"Se il buongiorno si vede dal mattino: ieri al risveglio, affacciandosi al terrazzo del palazzo 14 di via Mario Mazza, gli inquilini hanno trovato un pezzo di muraglione che sosteneva la strada privata franato, lasciando crepe minacciose sul restante pezzo ancora in piedi. Il tutto complicando il già impegnativo lavoro degli operai che da giorni si affannano a ridurre il problema. La perdita d'acqua nel sottosuolo ha certamente degenerato la stabilità della strada. Speriamo in un veloce recupero. Complimenti agli instancabili operai".