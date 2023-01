VIDEO | Capolinea spostato lontano dalla metro, disagi per gli utenti della linea 270

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A partire dalle 10.30 del giorno 3 gennaio 2023 il capolinea del 270 è stato spostato davanti al civico 13 di via Canepari, a circa 100 metri oltre la fermata “Canepari1/Brin” e a notevole distanza dalla stazione della metropolitana (circa 300 metri). Visto che questa situazione si protrarrà per alcuni mesi i numerosi utenti che giungono con la metropolitana e devono utilizzare la linea 270 risultano gravemente penalizzati dalla maggiore distanza da percorrere per raggiungere il capolinea provvisorio, visto che sembra non esserci la possibilità di utilizzare il 270 in salita alla fermata “Canepari1/Brin” fino al capolinea.

Mi domando come mai sia stata presa questa sciagurata decisione invece di collocare il capolinea del 270 poco dopo la fermata “Canepari1/Brin” come avveniva per la linea 63 dopo il crollo del ponte Morandi. Amt sembra non avere a cuore gli interessi dell’utenza del servizio pubblico, nonostante le dichiarazioni degli amministratori cittadini che invitano ad utilizzare il mezzo pubblico invece dell’auto privata.

Nel video da me girato la mattina del 5 gennaio si può vedere che mi sono occorsi 4 minuti per coprire la distanza dalla banchina della metropolitana fino al capolinea provvisorio del 270, tempo al quale va aggiunto quello necessario alla discesa dalle vetture della metropolitana e a raggiungere le scale di uscita.

Se a me è occorso questo tempo, camminando relativamente di buon passo, mi domando quanto possa impiegare una persona anziana o con difficoltà di movimento oppure qualcuno che abbia qualcosa di pesante o, ancora, ad una mamma con bambini o passeggini.

A mio parere la scelta di Amt penalizza fortemente la numerosa utenza che utilizza la linea 270 rispetto a quella che deve servirsi delle linee 7 o 8, che invece fermano regolarmente all'inizio di via Canepari.