Nuovo capolinea bus, la protesta di Cub Trasporti: "È in mezzo a un incrocio"

Cub Trasporti Autoferrotranvieri Genova punta il dito sul nuovo capolinea Amt extraurbano di Calcinara, a Uscio.

"È pericoloso - spiega Luca Arduini di Cub - perché prevede la sosta del bus praticamente in mezzo alla corsia di transito, per giunta nel bel mezzo di un incrocio".

Per Arduini, con questo posizionamento si mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori Amt, dei mezzi aziendali e degli utenti della strada.

"Facciamo notare - continua - che in quel tratto di strada passano parecchi mezzi pesanti, dato che all'ex tiro al piattello (vecchio capolinea, ndr) è sita una discarica. In caso di incidenti o di danni a cose e persone riterremo direttamente responsabili Amt, il Comune di Uscio e chiunque abbia dato il permesso per un capolinea del genere".