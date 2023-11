Concessionaria genovese conquista prestigioso premio a livello europeo

Per la prima volta una concessionaria auto italiana si è aggiudicata il primo posto ai Gcre, classificandosi come 'Europe Best Dealer'. Giovedì 9 novembre la concessionaria Errebi ha infatti ritirato il prestigioso premio durante la cerimonia di premiazione a Vienna. Un riconoscimento, che premia il gruppo con all'attivo cinque sedi divise tra Piemonte e Liguria: Asti, Alba, Alessandria, Genova e Albenga.

Dal 2021 il Gcre, Gruppo Europeo di Concessionarie Renault, premia il concessionario che si è distinto per un'idea commerciale unica, una prestazione eccezionale o qualsiasi altra iniziativa che possa essere presa ad esempio da altri operatori sul mercato.

Tra i fattori determinanti che hanno permesso ad Errebi di aggiudicarsi il primo posto (la giuria votante era composta dei colleghi del settore) compaiono l'innovazione, la comunicazione, la valorizzazione del personale e la consapevolezza di rivolgersi al mercato con una rinnovata mentalità.

E in questo nuovo approccio Errebi si è focalizzata molto sul mettere il cliente al centro, dando vita in azienda al ruolo del 'Personal Mobility Manager', una nuova figura professionale, che sostituisce quella del venditore tradizionale. In una 'giungla' di informazioni il Personal Mobility Manager ha il compito di diventare un vero e proprio consulente di mobilità a 360°, fornendo al cliente consulenza su prodotti, servizi, accessori, stazioni di ricarica, assicurazioni, finanziamenti personalizzati e soluzioni su misura.

Non è un caso che il nuovo claim di Errebi Mobility sia proprio: "we like to be different" progetto che ha l'obiettivo di differenziarsi e distinguersi sia a livello comunicativo, sia di processi interni, sia a livello di servizi proposti a clienti privati e aziende.

E proprio su questo progetto, Luca Borsello e Stefano Borsello, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Errebi, incentrano la nuova visione aziendale. "È con grande orgoglio - spiegano - che ritiriamo il premio come Europe Best Dealer, prestigioso riconoscimento che ci rende ancora più consapevoli che la strada intrapresa possa essere quella giusta. In questi mesi abbiamo dato vita a cambiamenti radicali non solo nei processi e negli strumenti ma anche nella mentalità: dal Personal Mobility Manager al sistema di valutazione del nostro personale mirato non sui risultati immediati ma sulla crescita professionale e di competenze del singolo e del Gruppo. Se il singolo cresce, cresce l’azienda, con il premio di oggi abbiamo uno stimolo a fare ancora meglio".

E anche sul piano della comunicazione, del marketing e degli eventi la concessionaria Errebi non si è fatta trovare impreparata: solo nell'ultimo anno ha organizzato uno Speed Date in concessionaria e un evento di Comics con concerto di Cristina d'Avena in officina. Tratti distintivi che hanno fatto salire Errebi Mobility sul gradino più alto del podio delle concessionarie Dacia e Renault in Europa. Osare, usando sempre la caratteristica che contraddistingue Errebi: la 'lucida follia'.