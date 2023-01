VIDEO | Navi delle armi: sequestrati in porto macchinari per produrre bossoli

Sono stati sequestrati in porto macchinari per la fabbricazione di materiale d’armamento destinati all’esportazione in Etiopia. L'operazione coordinata dalla Procura è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Genova e dai funzionari dell’ufficio delle dogane.

Sono stati trovati dentro a due container una macchina 'scanalatrice' e una 'rifilatrice' corredate da manuali d’uso e istruzioni per la produzione di bossoli. L’esportatore, una società con sede a Lecco, aveva presentato documenti attestanti genericamente la presenza di un 'tornio parallelo' e di 'macchine per la formatura a caldo', senza alcun riferimento alla fabbricazione di materiali di armamento. Tre persone sono indagate, i macchinari valgono oltre tre milioni di euro.

