Boccadasse, inaugurato il nuovo defibrillatore con esercitazione di soccorso in mare

È stato inaugurato sabato 16 settembre 2023 il nuovo defibrillatore installato a Boccadasse e donato dalla Croce Bianca Genovese. Una giornata dedicata al soccorso con esercitazioni e dimostrazioni. Iniziative organizzate da Wall of Dolls, Croce Bianca Genovese, Civis e Opi in collaborazione con Associazione Nazionale Cinofili Polizia di Stato, Scuola Cani Salvataggio Piemonte, Rotary Club Genova San Giorgio, Pro Loco Maris Boccadasse, CIV e Nuotatori Genovesi Piscine Albaro, Manifestazione patrocinata da Regione Liguria e dal Municipio Medio VIII Levante guidato dalla presidente Anna Palmieri.

Durante la mattinata si è tento un corso Blsd laico dove sono state affrontate le tecniche per intervenire in caso di emergenza, come prevenire il danno cerebrale da mancanza di ossigeno, come riconoscere lo stato di incoscienza e l’arresto cardio-respiratorio.

Nel pomeriggio la mostra fotografica 'Insieme per vivere' a cura di Elisabetta Giaggiolo e poi la cerimonia di inaugurazione del defibrillatore seguita da esercitazioni pratiche per la popolazione con Croce Bianca Genovese, Infermieri Cives, Associazione Nazionale Cinofili - Polizia di Stato e Nuotatori Genovesi Piscine di Albaro.