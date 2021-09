Villa Maria De Mari, storica dimora in vendita a Sestri Ponente

Storica dimora sulla collina di Sant'Alberto - sopra Sestri Ponente - in vendita: si tratta della Villa Maria de Mari.

La proprietà è composta da tre ampi livelli, di cui il tetto è stato ricostruito alcuni anni fa. Come categoria catastale è configurata ad uso abitativo, con possibilità di trasformazione in residenze per anziani e grandi sedi aziendali. Risulta approvato il progetto di ricostruzione che prevede 14 unità abitative con possibilità di piscina condominiale. L'annuncio è comparso su Immobiliare.it per conto di agenzia Ghirardi, e il prezzo è su richiesta.