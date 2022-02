Bonus prima casa per i giovani under 36: cos'è, come funziona, i requisiti

Con le agevolazioni fiscali diventa conveniente comprare casa, un passo importante nella vita di ognuno di noi. Grazie alla legge di bilancio, gli under 36 potranno acquistare l’appartamento dei loro sogni: ecco come funziona e quali sono i requisiti.

In cosa consiste il bonus

Con il Decreto Sostegni bis c’è stata la proroga di sei mesi, dal 20 giugno al 31 dicembre 2022, per ottenere il bonus prima casa under 36. Con questa agevolazione lo Stato diventa garante anche per quelle persone che non hanno un contratto a tempo indeterminato garantendo sull’80% della quota capitale e soprattutto per quei mutui considerati a rischio.

Oltre a questa garanzia, il bonus prima casa prevede altre agevolazioni:

Esonero da tasse e imposte di registro: nel caso di una compravendita tra privati

Esonero da tasse e imposte nel caso di atti soggetti Iva: il credito d’imposta calcolato sull’ammontare dell’Iva, non è rimborsabile ma può essere speso per pagare imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dopo la data di acquisizione del credito, per pagare l’Irpef in base alla dichiarazione dei redditi (da presentare dopo la data d’acquisto) o per compensare imposte, tasse e contributi tramite modello F24

Imposta ipotecaria e catastale: in questo caso sono gratuite

Riduzione dell’Iva al 4%: se si acquista casa dal costruttore, il quale diventa, poi, credito di imposta

Esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%: quando l’acquisto della casa viene finanziato dal mutuo, la banca trattiene una percentuale della somma anticipata a titolo di imposta sostitutiva, in questo caso viene eliminata anche quest’ultima.

Requisiti per ottenere il bonus casa

Il bonus può essere applicato agli immobili acquistati tra il 24 giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 , ma per usufruirne bisogna avere determinati requisiti:

Età: il soggetto che decide di acquistare casa non deve compiere più di 36 anni nell’anno in cui acquista l’immobile, ad esempio se si stipula il contratto a giugno 2022 e si compiono gli anni a novembre 2022 non si può usufruire dell’agevolazione. Al contrario se li compie nel 2023 avrà diritto al bonus

Contratto: il bonus vale solo per le compravendite avvenute nel periodo che va dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022

Isee: deve essere inferiore a 40 mila euro annui (viene calcolato in base al reddito e al patrimonio) e deve riferirsi al secondo anno precedente alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) al cui interno ci sono dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. Ad esempio gli atti stipulati nel 2021 prendono come riferimento l’Isee del 2019

Valore: il mutuo per la casa non deve superare i 250 mila euro

Destinazione: la casa deve essere adibita ad abitazione principale e si deve stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto

Proprietà: al momento dell’atto di acquisto, chi vuole usufruire del bonus non deve essere titolare, neanche in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare con l’agevolazione. Inoltre, non deve avere un’abitazione o una nuda proprietà su altro immobile, anche dal coniuge, su tutto il territorio italiano. Per usufruire del bonus si deve vendere l’immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Requisiti per applicare il bonus all'immobile

Per rientrare nel bonus anche la casa deve rispondere ad una serie di requisiti catastali e appartenere alla categoria:

A/2: abitazioni di tipo civile

A/3: abitazioni di tipo economico

A/4: abitazioni di tipo popolare

A/5: abitazione di tipo ultra popolare

A/6: abitazione di tipo rurale

A/7: abitazioni in villini

Il bonus, poi, può essere applicato anche agli immobili agevolati, come il box, la cantina o il garage. Infine, anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria rientrano tra quelli acquistabili con il bonus.

In cosa consiste l’acquisto congiunto

Nel caso in cui chi vuole beneficiare del bonus abbia tutti i requisiti, ma vuole acquistare l’immobile insieme ad un altro soggetto, che però non rientra nelle agevolazioni, su metà dell’immobile viene applicato il bonus prima casa under 36, mentre sull’altra viene applicata la tassazione normale.

