VIDEO | Trasporti nel caos: il corteo di tir, taxi e pullman

Sono partiti intorno alle 10 da via Buozzi per dirigersi verso via XX Settembre le decine tra tir, camion, taxi e pullman che venerdì mattina hanno dato vita a una protesta contro il caos autostradale e dei trasporti.

Lo sciopero e il corteo sono stati indetti da Filt Cgil e Uil Trasporti, mentre la Cisl ha preferito non aderire. I mezzi hanno percorso la circonvallazione a mare per arrivare in corso Saffi, via Brigate Liguria e via XX Settembre. La manifestazione si è conclusa con un presidio sotto la prefettura per chiedere un incontro con il prefetto Carmen Perrotta.

«Al di là delle promesse ormai ampiamente disattese del Ministero delle Infrastrutture, che continua a dare date a caso sulla conclusione dei cantieri liguri, siamo alla fine del mese e la situazione sulle nostre autostrade è ancora disastrosa - è stato il commento del governatore ligure, Giovanni Toti - Comprendiamo la rabbia di chi sciopera, ma sinceramente aumentare i nostri disagi, di questi tempi, a me pare un po’ autolesionista».