Ritornano gli ombrelli sospesi a Genova

Come un déjà vu. Correva l'anno 2018 e Genova stava per celebrare Euroflora, per la primva volta, ai parchi di Nervi. Per l'occasione la città si svegliava con 5mila ombrelli colorati appesi nelle vie del centro. Un'installazione che ovviamente, all'epoca, aveva diviso i cittadini tra entusiasti e "mugugnoni".

Sono passati tre anni e una pandemia, anzi dentro la pandemia stiamo ancora navigando a vista, ed eccoli riapparire sopra le nostre teste in via San Vincenzo per iniziativa del Civ. Sono leggeri, sono colorati ma qualcosa è cambiato: riabbassando lo sguardo si vedono le persone con la mascherina indossata uscire dai negozi e chi non la leva nemmeno all'aperto perchè non si sente sicuro.

Anche le mascherine, adesso, rispetto ai primi mesi di Coronavirus quando i magazzini erano vuoti e non si trovavano nemmeno le classiche chirurgiche, sono colorate. Ora, in farmacia, chiedendo un Ffp2 la domanda automatica è: "La vuole bianca o colorata?" e bianche o colorate che siano, di certo stanno lì a ricordarci che la brace del coronavirus è ancora ardente e può ripartire da un momento all'altro, però, almeno per ora, possiamo alzare il naso all'insù e vedere che colore ha la voglia di ripartenza.