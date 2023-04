Festa della Bandiera: il video 'emozionale' che racconta le origini del vessillo di San Giorgio

Scritto e diretto dal regista Alberto Maria Vedova, fondatore dell'agenzia creativa di video e foto AW Alwidow Productions, con sede ai Magazzini del Cotone, il video è ambientato nel Medioevo intorno al 1099, anno a cui si fa risalire la nascita della bandiera di Genova con la croce di San Giorgio in campo bianco.

Il cortometraggio è stato girato con videocamere di ultima generazione, in 4K 100 fps, oltre che con la nuova tecnologia di droni FPV (First Person View), che identifica un sistema di pilotaggio remoto nel quale il pilota 'vede' come se fosse realmente a bordo del drone.

La tecnologia Fpv si serve di un paio di smart-glasses, una sorta di visore a forma di occhiali che è possibile indossare grazie ai quali il dronista della AW Luca Santagata è riuscito a volare “come una mosca” fuori e all'interno di Castello d'Albertis.

La storia della bandiera prende vita proprio in una delle stanze del castello quando il drone si sofferma su un libro. Attraverso un frame del video, trasformato in un'illustrazione dell'epoca, con effetti 3D dallo specialista Jack Moretti, ci si immerge nella storia. Il libro è stato gentilmente fornito dalla direttrice di Castello De Albertis, Maria Camilla De Palma, direttamente dagli archivi storici di Enrico Alberto D’Albertis, capitano di mare e grande esploratore, nonché ex proprietario del castello omonimo.

Altre riprese sono state girate nel centro storico, ed esattamente nella piazza di San Cosimo e nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Preziose le interpretazioni dei figuranti con i costumi d'epoca, che per l'occasione si sono trasformati in veri e propri attori.