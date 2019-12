Curiosità: la Festa della Mamma è nata in Liguria

C'è una ricorrenza che viene celebrata in diversi Paesi del mondo, e che celebra la figura di tutte le madri e della loro influenza sociale: la Festa della Mamma, che in Italia e in molte altre nazioni cade la seconda domenica di maggio.

Ma forse non tutti sanno che in Italia questa particolare festa, con il significato e gli intendimenti attuali, nacque in Liguria, più precisamente a Bordighera, negli anni '50.

Sebbene prima sempre nel Bel Paese vi fossero state feste simili, si trattava in realtà di giornate una tantum, organizzate in momenti specifici e volte a celebrare una particolare idea della donna (come quella del 1933 voluta dal governo fascista che premiò le madri più prolifiche).

Per risalire alla "vera" Festa della Mamma bisogna arrivare al 1956: Raul Zaccari, allora senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con l'Ente Fiera dle Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l'iniziativa di celebrare questa particolare festività al Teatro Zeni (e poi, successivamente, al Palazzo del Parco), prendendo spunto da altre feste legate alla maternità negli Stati Uniti e in altre nazioni europee. L'evento riscosse un enorme successo, e l'anno successivo in Umbria don Otello Migliosi riprese la festa con una forte connotazione religiosa. Da qui, l'iniziativa venne "imitata" in molti altri Comuni d'Italia.

Nel 1958, il sindaco di Bordighera Zaccari, insieme ad altri colleghi parlamentari, presentò in Senato un disegno di legge per ottenere l'istituzione della Festa della Mamma. Da qui, l'iniziativa - che già era stata "imitata" in molti altri Comuni - prese campo in tutta Italia.

Di questa particolarità si è parlato proprio pochi giorni fa, a Bordighera, in occasone della presentazione del libro "Bordighera giardino d'Europa" (Erga edizioni) di Salvatore Vento.