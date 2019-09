Forte San Giuliano e il mistero del passaggio segreto

C'è un antico mistero che riguarda San Giuliano, uno dei tanti forti che vennero costruiti per difendere Genova, e che attualmente ospita il comando provinciale dei Carabinieri.

Si dice infatti che il forte - costruito nell'800, all'epoca a picco sul mare, con funzione antisbarco e antinave - nasconda un passaggio segreto che conduce fino a Brignole.

In realtà la leggenda non ha molti fondamenti, e probabilmente è nata grazie ai tanti cunicoli sotterranei che circondano il forte. La struttura infatti è nata su un terreno già occupato, e si è sviluppata "inglobando" una villa settecentesca: probabilmente questo fatto ha richiesto la costruzione di alcuni cunicoli per poter meglio lavorare e per rafforzare le fondamenta. Ma non solo: il complesso alla sua ultimazione era circondato da un fossato con tanto di ponte levatoio, tutt'oggi presente. Dunque tra fossati, scavi e cunicoli, la fantasia popolare ha probabilmente elaborato la leggenda del passaggio segreto. Esisterà veramente? Come per tutti i misteri non c'è una risposta, ma per creare un cunicolo così lungo - tanto da passare sotto valli, fiumi e alture - i costruttori avrebbero dovuto compiere difficili (e soprattutto costosi) lavori di realizzazione, il che rende alquanto improbabile la costruzione di un passaggio segreto fino a Brignole.