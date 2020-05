Cosa vuol dire "Sciacchetrà"?

Lo conosciamo tutti come uno dei vini migliori, più pregiati e più rari (e di conseguenza più cari) della Liguria: è il Cinque Terre Sciacchetrà, conosciuto anche solo come Sciacchetrà, vino Doc la cui produzione è consentita in alcuni comuni della provincia della Spezia.

È un vino passito, prodotto nelle Cinque Terre da uve che provengono dai celebri terrazzamenti che fanno rimanere a bocca spalancata i tantissimi turisti, italiani e stranieri. Vanta una storia millenaria e, oltre a essere conosciuto in tutto il mondo, ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata ed è anche stato riconosciuto come presidio Slow Food.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma cosa vuol dire esattamente "Sciacchetrà", questa parola a tratti un po' buffa? Il vocabolo deriva da "sciacca", cioè "schiaccia", e "tra", cioè "tira via", e fa il verso al movimento che si compie per ottenere il vino: si schiaccia l'uva, e si estrae il mosto. Per lo Sciacchetrà in particolare queste operazioni devono susseguirsi immediatamente, una dietro l'altra, senza un periodo di permanenza nel tino.