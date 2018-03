Il Consiglio comunale approva il bilancio

Il Consiglio comunale di Genova giovedì 1 marzo 2018 ha approvato il bilancio previsionale con 24 voti a favore, 13 contrari (M5s, Pd e Lista Crivello) e un astenuto (Paolo Putti di Chiamami Genova) su un totale di 38 presenti. Buona la seconda, quindi, dopo il rinvio di mercoledì 28 febbraio per la mancanza del numero legale.

Le parole del sindaco Bucci

Il pareggio di bilancio è stato raggiunto a 760 milioni per la parte corrente e a 280 milioni in conto capitale con 60 milioni di nuovi investimenti per il piano triennale dei lavori pubblici e 220 milioni derivati dagli impegni di spesa degli anni passati. Soddisfatto il sindaco di Genova Marco Bucci che ha dichiarato: «Come promesso nessun aumento sulla Tari, la tassa sui rifiuti, che chi ha guidato la città prima di noi minacciava di aumentare fino al 53 per cento. Andiamo avanti per fare crescere Genova, abbiamo una visione diversa da chi l'aveva governata fino a giugno dello scorso anno, noi non vogliamo gestire il declino, ma la crescita e questo bilancio è il segnale che stiamo andando nella giusta direzione».

Le voci contrarie

Ha votato contro il Partito Democratico, tra i motivi, secondo quanto dichiarato, la vendita delle farmacie comunali, la svendita di immobili, mancati finanziamenti ai municipi e il mancato aumento di risorse per i servizi socio-educativi. Contraria anche la List Crivello soprattutto per il tema dell'accentramento dei poteri rispetto ai Municipi. No anche dal Movimento 5 Stelle che ha definito il bilancio macchinoso con tagli che porteranno problemi soprattutto alle fasce più deboli.