Il meglio del weekend a Genova e dintorni: mostra di Obey, fiere e mercatini, concerti, teatri

Torna a vivere il territorio di Genova dopo l'emergenza coronavirus, e lo fa preparando un'estate di cultura, musica, escursioni, festival, in cui la regola principale è la sicurezza, e dunque il rispetto di tutte le norme di precauzione contro i contagi.

Tornano anche gli eventi del weekend, e siamo felici di poter riproporre ai lettori la rassegna settimanale - sospesa all'inizio del lockdown - con le migliori iniziative del fine settimana. Ovviamente ricordiamo che prevalgono regole e buonsenso, per cui è sempre necessario rispettare il distanziamento sociale in ogni contesto, e laddove richiesto vanno indossate le mascherine.

Ecco dieci eventi da non perdere da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2020 (vi ricordiamo che l'agenda completa delle manifestazioni a Genova e provincia è disponibile qui):

1. Mostra di Obey a Palazzo Ducale

Da sabato e fino al 1 novembre Palazzo Ducale ospita la mostra dedicata a uno degli street artist più noti degli ultimi decenni, Obey, autore tra l'altro del famoso manifesto "Hope" che raffiugra Obama. Leggi di più

2. Festival dello Spazio 2020

Da venerdì a domenica Busalla diventa capitale dell'astronomia con il tradizionale Festival dello Spazio, con i protagonisti della scienza e dell'industria spaziale d'Europa e del mondo. Leggi di più

3. "Fly me to the moon" al Teatro Modena

Torna la Rassegna di Drammaturgia contemporanea del Teatro Nazionale di Genova. "Fly me to the moon" racconta il cambiamento nella vita di due badanti quando la morte dell'uomo a cui badavano offre un'occasione di riscatto. Leggi di più

4. Coro del Teatro del Carlo Felice al Porto Antico

Venerdì sera il coro del Carlo Felice torna a esibirsi in pubblico per la prima volta dopo il lockdown. Sotto il tendone di piazza delle Feste si esibiranno 34 artisti con brani tra gli esempi più alti della musica corale. Leggi di più

5. Fiera di San Pietro e Paolo

A Pra' torna la fiera della tradizione con 80 banchi e un percorso disegnato in modo da mantenere il distanziamento sociale, e fruire in sicurezza di uno dei mercatini più famosi del ponente genovese. Leggi di più

6. Zibba live a Recco

Il cantautore si esibirà al Teo's Food & Music di Recco venerdì alle 21,30, per uno spettacolo che include anche una cena a base di tapas. Leggi di più

7. Harry Potter alla miniera di Gambatesa

Da venerdì ricominciano le gite di Avventure Cittadine, questa volta alla miniera di Gambatesa che per l'occasione diventa il sotterraneo della Gringotts, la banca dei maghi della saga di Harry Potter. Leggi di più

8. Forte in Bag

Domenica è in programma una camminata enogastronomica sui Forti di Genova con prodotti km 0 consegnati in uno zaino termico, per poter mantenere le distanze e mangiare ognuno le proprie porzioni in sicurezza. Leggi di più

9. Le voci della Ninfea: installazioni galleggianti nel parco

In occasione del 26esimo Festival Internazionale della Poesia di Genova, il Lago Grande di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli si anima con le installazioni contemporanee di Elisabeth Vermeer. Leggi di più

10. La Genova di Faber... in musica: la visita guidata con Federico Sirianni

Il tour "La Genova di Faber... in Musica!" previsto sabato è una passeggiata musicale: tra parole e canzoni i visitatori verranno portati per le vie del centro storico, in compagnia del cantautore Federico Sirianni. Leggi di più