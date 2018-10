Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi di questo fine settimana

Tante cose da fare questo weekend a Genova e dintorni, tra Festival della Scienza, primo Palio Remiero, Ghali in concerto, eventi per Halloween, spettacoli di fuoco, sagre, teatri, e tanto altro.

Insomma, occasioni di divertimento per tutte le età, ma occhio al maltempo in arrivo: è dunque prudente contattare l'organizzazione degli eventi per un'ultima conferma e, in caso di allerte meteo, seguire le indicazioni della Protezione Civile.

Nello scrivere la consueta classifica dei 10 eventi più gettonati sul territorio, vi ricordiamo che potete consultare anche l'agenda weekend completa di GenovaToday.

Primo weekend dell'edizione 2018 del Festival della Scienza, con tanti eventi in programma. Da ricordare, venerdì, lo spettacolo "Matemagia" con Raul Cremona al Teatro della Tosse, e domenica, l'incontro sulle fake news con Enrico Mentana e il medico Roberto Burioni.

Domenica al Porto Antico arriva la prima edizione del Palio Remiero. A sfidarsi, le delegazioni di Genova. In più, corteo storico e tanto altro.

La nuova superstar della scena musicale italiana, autore del tormentone "Cara Italia", arriva in concerto venerdì sera all'RDS Stadium.

Venerdì sera di magia con lo spettacolo del Lunatik Cirque, a base di acrobazie, fuoco e led per lasciare gli spettatori a bocca aperta.

Con un po' di anticipo, in città partono gli eventi per il giorno più "mostruoso" di tutti: feste alla Lanterna, alla Feltrinelli, a Sestri Ponente, ad Arenzano, ecc.

Sabato sera tra degustazioni dei piatti tipici liguri, gare di pesto al mortaio, tradizione, storie e leggende a Rapallo, con tanti ospiti speciali.

Sabato e domenica arriva "ExhiBricks" a Villa Durazzo: in mostra le costruzioni fatte con i Lego da tanti appassionati.

Cinque fotografi di talento, cinque set in giro per la città per immortalare genovesi, turisti, passanti, sabato. Tutti possono partecipare.

Sabato castagnata di beneficenza a Pra': con il ricavato verrà acquistata una lavagna interattiva per le scuole della delegazione.

La parola d'ordine per questo evento, venerdì sera al Seven Days, è: vintage! Swing, musica dal vivo, dress code retrò, e tanto altro.