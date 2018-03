È arrivata la Giornata Mondiale del Pesto: tutti gli eventi in città

Genova celebra la sua salsa più famosa, in occasione della Giornata Mondiale del Pesto, oggi, sabato 17 marzo. Tanto che persino la fontana di piazza De Ferrari, da ieri, si è tinta di verde.

Tantissime le foto postate in queste ore sui social per riempire il web di "orgoglio genovese". E altrettanti sono gli eventi studiati per celebrare il pesto.

Tutti possono partecipare al Social Mob, raccogliendo immagini emozionanti e suggestive del pesto (che siano mortai al lavoro, piatti fumanti di trenette accomodate o rigogliosi mazzi di basilico), per poi caricarle su Instagram, tutti insieme, durante la giornata del Campionato Mondiale di Pesto al mortaio, il 17 marzo dalle 10.00 alle 20.00.

Gli hastag da usare sono:

#worldpestoday #orgogliopesto #pesto#italianfood #foodlover #pestochampionship #pestogenovese#annodelciboitaliano, oltre ovviamente a #genovamorethanthis#lamialiguria e #igersgenova.

Ecco alcune delle migliori foto postate su Instagram:

Campionato mondiale di Pesto al Mortaio

Ad ognuno dei concorrenti sono forniti dall’organizzazione tutti gli ingredienti e gli strumenti per partecipare alla gara. Una giuria di gastronomi ed esperti assaggiatori individua tra i 100 concorrenti i 10 finalisti che nel pomeriggio si sfidano nella finale.

Il Campionato è aperto a dilettanti amatori e professionisti in cucina, purché abbiano compiuto la maggiore età, provenienti da qualsiasi paese del mondo. Partecipano, in ordine di iscrizione, tutti coloro che si sono iscritti al Campionato, mentre partecipano di diritto i vincitori delle Gare Eliminatorie che si tengono durante l’anno in tutto il mondo.

Il campione in carica è Alessandra Fasce, 37enne di Genova, aiuto cuoco in un ristorante a Fontanegli.

Armati di mortaio e pestello, i genovesi saranno chiamati sabato 17 dalle ore 12 a invadere pacificamente piazza De Ferrari per preparare il pesto insieme, spargendo il profumo del basilico in tutta la città. Regione Liguria metterà a disposizione gli ingredienti e un grembiule, rigorosamente verde. Alla fine, assaggio gratis di trofie al pesto per tutti

Il giorno successivo, domenica 18, la “pestata” collettiva sarà ripetuta in decine di comuni liguri, con i finalisti del Campionato a dirigere l’”orchestra” di pestelli.

Sabato 17 marzo in piazza De Ferrari si terrà uno spettacolo di fuochi d'artificio per festeggiare la Settimana del Pesto.

Dalle 17.30 il Gabibbo e la velina accoglieranno i genovesi mentre il Comune di Genova offrirà gratuitamente il gelato al basilico. Alle ore 19.00 il grande spettacolo di fuochi d'artificio.

Tanti altri comuni hanno aderito al World Pesto Day con eventi vari: cliccando qui è possibile scoprire tutti i luoghi in provincia di Genova (e nel resto della Liguria) in cui si fa festa con il pesto.

Dove firmare per la candidatura del pesto come patrimonio Unesco

Si potrà firmare in piazza De Ferrari, sabato, a partire dalle ore 10, e nelle sedi dei Municipi genovesi.