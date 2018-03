Rinascente, sì all'arrivo di nuovi investitori: «Stop alla perdita di posti di lavoro»

Sì all’ingresso di nuovi investitori nel tessuto commerciale genovese, se l’operazione serve a salvare la Rinascente dalla chiusura: è quanto hanno dichiarato i sindacati a margine di un incontro che si è tenuto giovedì alla presenza delle istituzioni comunali e regionali.

Al tavolo, organizzato proprio per discutere dell’eventuale ingresso di un imprenditore intenzionato a investire nella città facendosi carico dei lavoratori di Rinascente, hanno partecipato rappresentanti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e gli assessori Gianni Berrino, Giacomo Giampedrone, Paola Bordilli.

«A oggi ci sono solamente alcune manifestazioni di interesse, ma nessun percorso concreto - hanno fatto sapere i sindacati Il governatore e il sindaco di Genova hanno garantito il loro impegno politico nella ricerca di un investitore che sia seriamente intenzionato a rilevare l'attività garantendo i livelli occupazionali. Le parti si incontreranno di nuovo tra due mesi per effettuare una verifica sul monitoraggio del percorso intrapreso in vista di possibili nuovi insediamenti produttivi in loco».

«Non possiamo permettere che la città perda altri posti di lavoro», è la conclusione delle sigle sindacali, che hanno lanciato dunque un segnale di apertura a eventuali nuovi investitori.