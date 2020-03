Coronavirus, serrate anche in centri commerciali e grandi catene

Alcuni negozi e grandi catene del commercio hanno comunicato chiusure ulteriori, oltre a quelle nei fine settimana previste dal nuovo decreto per limitare gli spostamenti in tutta Italia e far fronte all'emergenza coronavirus.

Attività commerciali e di ristorazione: cosa dice il decreto

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Decathlon: «Chiusura fino al 15 marzo»

Tra le prime catene a comunicare la chiusura prolungata per tutta la settimana c'è Decathlon, che ha scritto in una nota: "Nelle ultime giornate abbiamo seguito l’evoluzione della situazione contingente, inaspettatamente rapida. Abbiamo affrontato ogni cambiamento con responsabilità gli uni verso gli altri, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalle Autorità nazionali e locali. Reagire alle difficoltà è ciò che sappiamo fare, da veri sportivi, cercando le migliori soluzioni per andare avanti. Come Azienda abbiamo deciso che da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico. Questa misura si aggiunge a quanto definito dal decreto che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. Resteranno attive tutte le attività che permettono gli acquisti online".

Ipercoop, supermercati aperti anche sabato e domenica

La Coop ha comunicato che i propri supermercati rimarranno aperti e questo vale anche per quelli che si trovano all'interno dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica con il consueto orario (quando invece i negozi saranno chiusi). I punti ristoro Coop invece chiuderanno alle 18, come previsto dal decreto.

Ikea, chiusura nei fine settimana

Ikea per il momento si è adeguata alle chiusure previste nel decreto, come ha spiegato in una nota: "In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, tutti gli store Ikea in Italia resteranno aperti dal lunedì al venerdì fino alle ore 20 (lo store di Villesse fino alle 19), con alcune limitazioni orarie per il bar, il ristorante e il bistro, e saranno chiusi il sabato e la domenica fino al 3 aprile. Lo store Ikea di Roncadelle (Brescia), invece, in accordo con le istituzioni locali e con il centro commerciale ELNÒS, resterà chiuso dall’11 marzo fino al 15 marzo. Gli Smaland di tutti gli store saranno chiusi fino al 3 aprile"