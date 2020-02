Cetrioli e prescinseua, lo "tzatziki" ligure

Italiano

Una buona notizia per tutti gli amanti della tradizionale salsa greca tzatziki: un prodotto simile veniva confezionato anche in Liguria, con la prescinseua.

Sbucciare e tagliare i cetrioli a fettine sottili. Stenderli in un contenitore e cospargerli di sale per far dare l'acqua. Dopo mezz'oretta, lavarli e metterli in frigo.

Nel frattempo, in un'insalatiera, diluire la prescinseua con l'olio. Unire sale, pepe, e alla fine, quando saranno pronti, i cetrioli. Mescolare e servire.

