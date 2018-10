Museo Luzzati e Villa Croce chiusi, allo studio soluzioni

Come di consueto il Consiglio comunale di martedì 23 ottobre 2018 è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Paolo Putti (Chiamami Genova) ha domandato notizie circa la soluzione della crisi del Museo di Villa Croce, ancora chiuso al pubblico dalla primavera scorsa, e sulla futura ricollocazione del Museo Luzzati, anch'esso chiuso al pubblico dall'1 giugno.

Per la giunta ha risposto l'assessore Barbara Grosso: «Villa Croce ospiterà una sua collezione permanente in un allestimento ideato dal comitato tecnico scientifico composto da personalità del mondo della cultura. È in corso una collaborazione con l'Accademia Ligustica per l'organizzazione di un evento annuale dedicato ai giovani artisti. Circa il Museo Luzzati sono allo studio delle soluzioni quali l'inserimento del Museo, in particolare dell'archivio, all'interno di Palazzo Ducale».