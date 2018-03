Terzo Valico, Salvatore conferma: «Opera inutile, lavoreremo per fermarla»

«Con otto parlamentari abbiamo più forza per stoppare il Terzo Valico. Ci sono margini per fermare questo scempio»: Alice Salvatore, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, torna sulla questione grandi opere già affrontata dal candidato premier Luigi Di Maio in campagna elettorale, e conferma la volontà dei Cinque Stelle di contestare il cantiere del Terzo Valico.

«Considerato che l’opera è a un quinto della realizzazione - ha detto Salvatore all'indomani dal trionfo del Movimento 5 Stelle alle elezioni - ci sono ancora i margini per fermare lo scempio e soprattutto per lavorare in modo tale che le merci vadano davvero più veloci, siano conferite in maggior numero e che la capacità di trasporto delle altre linee ferroviarie sia aumentato».

La Salvatore ha ribadito il concetto già espresso da Di Maio: il Terzo Valico è un’infrastruttura «inutile e inquinante», contrariamente ad alte opere su cui il Movimento 5 Stelle non si dice invece contrario.

«Ci sono opere che riteniamo debbano essere fatte, come il raddoppio della ferrovia a ponente, la Pontremolese, il tunnel della Val Fontanabuona. Non siamo assolutamente contrari alle opere - ha concluso Salvatore - quando sono necessarie e utili per aumentare il benessere dei cittadini e del territorio».