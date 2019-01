Dopo 68 anni chiude l'orologeria di Priaruggia

Fra le purtroppo molte attività che si sono viste costrette a chiudere i battenti a Genova, oltre al mercato del Carmine, a due librerie e al Fai da te in via San Vincenzo, ultimi di una lunga serie, a dover dire 'basta' è stata anche Lucia Smerieri, titolare dell'orologeria oreficeria in via Quarto 11 rosso a Priaruggia, aperta nel 1950 dal padre di Lucia.

«Il mio negozio è sempre stato un punto di riferimento per tutto il quartiere. Ha visto nascite, divorzi, comunioni, cresime, ha accompagnato tante famiglie nella loro vita di regali. Vorrei solo ringraziare i nostri tanti clienti, molti dei quali sono diventati nostri amici. Ringraziarli e che abbiano un buon ricordo di noi per quello che abbiamo fatto in 68 anni di attività», le parole di Lucia Smerieri prima di abbassare la saracinesca per l'ultima volta.