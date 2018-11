Morandi, Autostrade consegna il piano a Bucci: «Nuovo ponte entro settembre 2019»

All'indomani dall’approvazione del Decreto Genova, Autostrade per l’Italia ha presentato al commissario straordinario Marco Bucci il progetto esecutivo definitivo per la demolizione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera: il piano, stando a quanto anticipato nelle scorse settimane, era pronto già a metà ottobre, ma la consegna è avvenuta soltanto dopo che il decreto legge è stato approvato in Senato.

Aspi ha deciso di schierare l'artiglieria pesante: nonostante la completa esclusione dal processo di demolizione e ricostruzione (il decreto la prevede in maniera specifica, escludendo anche eventuali partecipate di Autostrade, che dovrà solo pagare i lavori), propone la costruzione-lampo del nuovo viadotto sul Polcevera in meno di un anno, con inizio lavori a metà dicembre come auspitaco da Bucci stesso, promettendo di completare l'opera «a metà settembre 2019». In totale 9 mesi di lavori, dunque, così come già anticipato a ottobre.

Come già anticipato, a garanzia del piano Autostrade ha previsto una penale pari a 20 milioni di euro per ogni mese di ritardo: l'investimento totale sarebbe di 200 milioni di euro.La lettera è stata inviata da Autostrade per l’Italia al commissario Bucci, al governatore ligure Giovanni Toti e al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.