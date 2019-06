Migranti salvati al largo della Libia: oggi lo sbarco a Genova

Sono le 8,10 circa di domenica 2 giugno quando la nave Cigala Fulgosi inizia le manovre di attracco al porto di Genova - precisamente a Calata Bettolo - concluse poi per le 8,40.

L'imbarcazione della Marina Militare giovedì scorso ha salvato circa 100 persone al largo della Libia, di cui 17 donne e 23 minori (di cui alcuni non accompagnati).

Cosa prevedono le operazioni: la diretta

I primi controlli sanitari, soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive, avvengono a bordo della nave, così come le operazioni della Polizia di Stato che deve accertarsi che a bordo non si trovino eventuali scafisti.

Dopo l'ingresso dei medici sulla nave, intorno alle 9,30 sono scesi i primi passeggeri: la priorità va alle donne incinte, ai bambini e ai feriti in modo tale da poter effettuare controlli medici più approfonditi. Dopodiché al via le operazioni di identificazione. La Protezione Civile ha allestito anche una tenda-mensa per poter distribuire cibo ai migranti, provati dal viaggio.

«La situazione a bordo è sotto controllo - spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino, sul posto -. È stato fatto un primo triage, sono scesi prima donne incinte e bambini e poi toccherà agli altri. Non ci sono grosse emergenze sanitarie: stiamo verificando la possibilità di alcuni casi di scabbia e c’è una bambina con ustioni legate alla prolungata esposizione al sole. Contiamo in serata di concludere le operazioni».

Infine, i migranti resteranno a Calata Bettolo finché non arriveranno i pullman che li porteranno in 5 Paesi dell'Unione Europea e al Vaticano, come aveva detto nei giorni scorsi anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, potrebbero rimanere un paio di notti a Genova prima di essere indirizzati verso apposite strutture.

«È una nave della Marina Militare di dimensioni contenute - ha spiegato nei giorni scorsi l'ammiraglio Nicola Carlone, direttore marittimo della Capitaneria di Porto di Genova -. Ovviamente, il protocollo per le persone salvate è legato all'aspetto sanitario e dell'identificazione. Tutto il sistema a terra condizionerà le modalità di sbarco, ma tenendo conto del fatto che i numeri sono ridotti non dovrebbero esserci particolari problemi».

La solidarietà di portuali e Cgil

Alle 9,30 è previsto il presidio solidale dei portuali e Cgil al varco del Terminal Traghetti. Ieri, sabato 1 giugno, i portuali avevano già appeso alla Lanterna uno striscione con su scritto "Benvenuti", riferito proprio all'arrivo dei migranti.

Presente sul posto anche don Giacomo Martino di Migrantes.