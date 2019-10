Allerta meteo arancione, scuole chiuse nei municipi Ponente e Medio Ponente, allagamenti nella notte e caos viabilità

È stata una notte difficile quella tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019, segnata dall'allerta arancione e da forti temporali che si sono susseguiti praticamente senza interruzione, e a Genova e dintorni continua a piovere. La situazione più critica - con allagamenti diffusi - è stata rilevata nel ponente della città e della provincia. Si segnalano comunque interventi dei Vigili del Fuoco, allagamenti sparsi in tutta la città e frane tra Pegli e Pra'.

Nel ponente (zona Fabbriche, Voltri) si segnalano passaggi dell'automobile della Protezione Civile che avverte i cittadini di non spostarsi da casa. A Mele la strada per l'Acquasanta è interrotta per una frana all'altezza della cartiera Barbarossa.

L'allerta arancione riguarda tutta la Liguria - eccezion fatta per il ponente della regione, in cui rimane gialla - fino alle 15 di oggi, martedì 15 ottobre. E poi fino alle 18 gialla.

Scuole chiuse da Voltri a Cornigliano

Mentre molte scuole scuole della provincia sono rimaste chiuse con ordinanze firmate ieri, lunedì 14 ottobre, (qui l'elenco), quelle dei municipi Ponente e Medio Ponente di Genova - quartieri in cui si registrano le maggiori criticità - sono state chiuse solo in mattinata, la decisione è arrivata poco dopo le 6,30. Su Telegram (come iscriversi al servizio) l'avviso è arrivato alle 6,39, mentre l'sms informativo del Comune di Genova ha raggiunto i cellulari poco prima delle 7, quando molti cittadini erano già per strada.

Situazione strade: gli aggiornamenti della Città Metropolitana

Poco dopo le 8 del mattino, questa la situazione sulla rete viabile provinciale diffusa dalla Città Metropolitana di Genova:

- Ponente (Arenzano-Cogoleto) Forti temporali, Strade tutte percorribili.

- Valle Stura (compreso Val d'Orba) Forti temporali, Strade tutte percorribili.

- Alta Polcevera Forti temporali, Strade tutte percorribili.

- Bassa Polcevera Forti temporali, Strade tutte percorribili.

- Valle Scrivia Strade tutte percorribili.

- Val Trebbia Strade tutte percorribili.

- Val Bisagno Strade tutte percorribili.

- Val d'Aveto Strade tutte percorribili.

- Val Graveglia e Sturla Strade tutte percorribili.

- Val Fontanabuona Strade tutte percorribili.

- Golfo Paradiso Strade tutte percorribili.

- Tigullio Strade tutte percorribili.

- Val Petronio Strade tutte percorribili.

- Levante (Moneglia) Strade tutte percorribili.

Situazione maltempo: forte scirocco e temporale che continua a insistere

Alle ore 8.35 Arpal segnala che il temporale forte, organizzato e stazionario continua a insistere sul settore centrale della regione. Nell'ultima ora sono 99.4 i millimetri caduti a Fiorino, 71.6 a Mele. Il totale nelle 12 ore è di 458 millimetri a Mele e 437 a Fiorino.

Il Leira a Molinetto ha ripreso a crescere e punta al secondo livello di guardia. Tutti i bacini nella zona interessata dalle precipitazioni più intense stanno crescendo alimentati dalla persistenza delle piogge.

Prestare la massima attenzione nella zona delle precipitazioni più intense.

Situazione treni: forti ritardi su tutta la linea

Alle 5 il traffico ferroviario tra Genova Voltri e Cogoleto (linea Genova-Ventimiglia) è stato sospeso per i danni dovuti al maltempo. Alle 6,10 il traffico è ripreso ma su un solo binario e con ritardi fino a 80 minuti e riprogrammazione dell'offerta commerciale con servizi sostitutivi con autobus tra Savona e Genova.

I ritardi ovviamente si stanno ripercuotendo su tutta la linea ferroviaria, dunque anche sul levante.

Alle 8 il messaggio dell'Associazione Metrogenova: «Traffico fortemente perturbato su tutto il nodo ferroviario. Ritardi consistenti a causa di allagamenti sulla tratta Arenzano-Voltri. Qualche allagamento anche nei sottopassi delle stazioni e...dentro le carrozze».

Autostrade: casello chiuso a Pegli e traffico in tilt

Chiusa l'uscita di Genova Pegli sull'autostrada A10 per allagamenti. Uscita consigliata proveniendo da Genova: Genova Pra'. Uscita consigliata proveniendo da Ventimiglia: Genova Aeroporto.

Sempre sulla A10, si segnalano allagamenti diffusi tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per pioggia, con code per traffico intenso.

Situazione critica anche sulla A26, con allagamenti all'altezza del bivio con la A10 provenendo da Gravellona Toce verso Genova.

Code anche sulla A7, in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, con pioggia e numerosi allagamenti, soprattutto in entrata a Genova Bolzaneto verso Milano.

Le segnalazioni dei cittadini in diretta

Nei commenti sulla pagina Facebook di GenovaToday è possibile leggere in diretta tutte le segnalazioni dei cittadini sulla situazione in città e in provincia.

In generale, le situazioni più critiche sono riscontrate nel ponente cittadino, con difficoltà dovute ad allagamenti anche sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto, e allagamenti in particolare anche tra San Quirico e Prelo. Allagamenti anche a Pontedecimo. Forte pioggia anche in provincia, tra Arenzano, Cogoleto e Savignone.

La situazione, almeno nella prima parte della mattinata, sembra invece sotto controllo nel centro-levante.