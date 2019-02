Farmacie comunali in vendita, posti di lavoro a rischio

Posti di lavoro a rischio per i dipendenti della farmacie comunali messe in vendita a fine dicembre attraverso una delibera del consiglio comunale approvata con 24 voti favorevoli e 14 contrari (Pd, M5S, Lista Crivello e Chiamami Genova). La denuncia arriva dai sindacati.

«Nell’incontro odierno con i rappresentanti di Filcams Cgil Fisasct Cisl Uiltucs Uil sulla privatizzazione delle Farmacie Comunali - si legge in una nota congiunta - l’amministrazione del Comune di Genova ha dichiarato di non poter applicare (dopo parere negativo dell’Avvocatura) un punto della delibera di vendita ai privati della società, fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali. Nella delibera, il Comune di Genova si impegnava “ad individuare forme di valorizzazione del personale dipendente delle Farmacie Genovesi, ai fini dei pubblici concorsi, secondo le disposizioni vigenti”. Oggi le Organizzazioni sindacali ravvisano un fatto gravissimo: i contenuti di una delibera fortemente osteggiata dai lavoratori, dalle forze politiche di opposizione e, nei primi passaggi, anche dai componenti della stessa maggioranza, ma infine approvata in Consiglio Comunale, vengono sconfessati nei fatti. I lavoratori, indignati da tale comportamento, metteranno fin da subito in atto ogni misura volta a far valere quei pochi contenuti della delibera, frutto di mesi di lotta, che in qualche misura li tutelano. Non si escludono pertanto sia azioni di protesta, sia azioni legali nei confronti della delibera dell’11 dicembre scorso e nei confronti del bando di vendita pubblicato in questi giorni».

Sulla vicenda è intervenuto anche il Gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha aggiunto: «È incredibile l'incapacità della Giunta Bucci nel tutelare il lavoro in questa città. L'allarme lanciato dai sindacati sul futuro dei dipendenti delle farmacie comunali mette in luce una situazione gravissima. Non si capisce se la Giunta non voglia o non possa tutelare i posti di lavoro. Il Partito Democratico si opporrà in tutte le sedi a questa decisione dell'amministratore e sarà al fianco di lavoratori e sindacati. In un momento delicato come questo, dove alla crisi economica si sommano le ripercussioni del crollo del ponte Morandi, una giunta comunale non può consentire che si perdano altri posti».