Da Ansaldo una raccolta fondi per aiutare i figli di Eros Cinti

A distanza di una settimana dalla scomparsa di Eros Cinti, il 42enne dipendente di Geko morto sul lavoro nel piazzale esterno di Ansaldo Energia, in zona Campi, dalla direzione e dalle rappresentanze sindacali dell’azienda parte la raccolta fondi per aiutare Mattia e Paolo, i figli piccoli di Eros, rimasti senza papà pochi mesi dopo avere perso anche la mamma.

Ansaldo Energia Spa ha quindi deciso, in accordo con i sindacati, ad aprire un conto corrente bancario dedicato e intestato ad Ansaldo Energia, dove chi lo desidera (che si tratti di aziende esterne, associazioni o privati cittadini) potrà fare la propri donazione per promuovere azioni di solidarietà e sostegno in favore dei due bambini.

«Anche ai fini di assicurare la massima trasparenza dell’iniziativa e di favorirne le adesioni - scrive Ansaldo - l’azienda darà puntuale informativa alle organizzazioni sindacali fornendo i relativi estratti conto con cadenza bisettimanale sull’andamento dei bonifici registrati».

Le coordinate bancarie per fare una donazione sono:

Conto Corrente N. 961910 c/o BANCA PASSADORE

Coordinata IBAN: IT97 L 03332 01400 000000961910

Codice SWIFT/BIC: PASBITGG

I funerali di Eros Cinti si sono celebrati sabato mattina a Rapallo nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Il 42enne, originario del Tigullio, viveva a Pontedecimo, e aveva perso la moglie nella primavera del 2018. I figli, di 6 e 11 anni, a oggi sono dunque sotto tutela giudiziaria in attesa di capire come verrà gestita la loro situazione. Prosegue inoltre l’inchiesta sulla morte di Cinti, rimasto schiacciato sotto il carico di una gru che stava movimentando delle lastre di metallo nel piazzale: da chiarire se il carico si sia staccato per fatalità, cattivo stato della gru o errore umano.