Sfuggito alla cattura a Genova: arrestato affiliato alla 'ndrina degli Alvaro

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato all’alba di domenica il latitante Domenico Romeo, 40 anni, ricercato dal luglio scorso dopo essere sfuggito alla cattura nell'operazione «Buon vento genovese» condotta dalla Guardia di finanza del capoluogo ligure e coordinata dalla Dda genovese.

L'uomo, accusato di traffico internazionale di droga aggravato dalle finalità mafiose, secondo gli investigatori sarebbe il contabile della 'ndrina degli Alvaro di Sinopoli, che gestiva il traffico di stupefacenti. L’inchiesta, lo scorso 16 luglio, aveva portato al sequestro di 350 chilogrammi di cocaina e a un blitz di forze dell’ordine genovesi e americane tra il porto di Sampierdarena e la Marina di Sestri Ponente

Romeo è stato bloccato Sant'Eufemia d'Aspromonte nel corso di un'operazione congiunta cui hanno preso parte i carabinieri della Compagnia di Palmi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Calabria», del Gico della Guardia di finanza di Genova e del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria.

Dopo aver circondato l'intera area, carabinieri e finanzieri sono entrati in azione sorprendendo Romeo nell'appartamento dove è stato trovato in compagnia della moglie, del figlio minorenne e di altri familiari. L'uomo non ha opposto resistenza, ed è stato arrestato.

Nel corso dell’operazione “Buon vento genovese”, i finanzieri di Genova avevano scoperto anche che uno degli indagati, considerato un altro uomo di fiducia degli Alvaro, percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.