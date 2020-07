Esclusione di Aspi dalla costruzione del nuovo ponte, alla Consulta la parola sul 'decreto Genova'

Mentre tiene banco la polemica per la decisione di affidare il nuovo viadotto autostradale sul Polcevera ad Aspi, c'è attesa per la decisione della Consulta sul 'decreto Genova', che ha di fatto escluso Autostrade dalla costruzione del nuovo ponte. I giudici costituzionali sono chiamati a decidere sulla legittimità o meno dell'esclusione di Autostrade.

In tarda mattinata è iniziata la trattazione in udienza pubblica, che alle ore 13 è stata sospesa per riprendere nel pomeriggio alle ore 16. La sentenza era attesa per oggi, ma, visto il protrarsi dei lavori, potrebbe slittare a domani.

Il 'Decreto Genova', varato all'indomani del crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone, aveva dato il via libera alla nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione e il ripristino in somma urgenza del viadotto. I lavori, pagati da Aspi, sono stati affidati al consorzio Per Genova, con l'esclusione di Aspi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest'ultima, senza chiedere la sospensione dei lavori, ha impugnato il provvedimento davanti al Tar ligure, che ha posto questioni di legittimità costituzionale e, nella fattispecie, quelle relative alla preclusione del diritto di Aspi di attivarsi in quanto concessionaria in forza di alcune clausole della convenzione, del diritto di presentare un'offerta nell'ambito della procedura negoziata, dei costi degli espropri e della ricostruzioni.