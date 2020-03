Zingaretti positivo al coronavirus, Toti: «Ho fatto il tampone, è negativo»

Anche il governatore ligure Giovanni Toti si è sottoposto al tampone per accertare il contagio da coronavirus, risultando negativo. Il test è stato fatto dopo che il governatore del Lazio (e segretario del Pd) Nicola Zingaretti è risultato positivo, annuncio avvenuto via Facebook con un messaggio di rassicurazioni sulle sue condizioni di salute.

«Appresa la positività del collega Zingaretti, essendo stato seduto accanto a lui durante il vertice sul coronavirus tenutosi a Roma a Palazzo Chigi, con il premier Conte e i suoi ministri, ho contattato la task force di Alisa che ha deciso di farmi un tampone, visto il mio ruolo all'interno della cabina di controllo dell'emergenza - ha spiegato Toti - Mi preme chiarire che la stanza della riunione a Chigi era già adeguata alle ordinanze, per quanto riguarda le distanze da tenere, la disposizione delle sedie, il numero massimo dei presenti e nessuna stretta di mano tra le persone in sala. Ma ogni precauzione non è mai troppa per il bene dei cittadini. Per fortuna il tampone è risultato negativo e io mi sento assolutamente bene».

ll governatore ligure ha trascorso il pomeriggio tra le mura di casa, e in serata è arrivata la rassicurazione: «Domani tornerò come sempre al lavoro, esattamente come stiamo chiedendo al personale sanitario e a tutti coloro che sono coinvolti nello sforzo per contenere il virus. Lo faremo con tutte le precauzioni del caso stabilite dai nostri protocolli medici. Coraggio, ce la faremo insieme».