Alla Fiera parte il Salone Nautico: "stress test" per il traffico

Inaugura ufficialmente alle 10.30 di oggi, giovedì 20 settembre, la 58esima edizione del Salone Nautico di Genova: alle ore 10.30 il taglio del nastro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e in giornata dovrebbe arrivare anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Attesi rispettivamente venerdì e lunedì 24, invece, Matteo Salvini e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un evento molto atteso, il Nautico, soprattutto dopo la tragedia di ponte Morandi e l’impatto che il crollo del ponte ha avuto sulla città. Nonostante i timori per il traffico, tutti gli espositori hanno confermato la loro presenza dal 20 al 25 settembre, e alla Fiera saranno circa 1200 le barche esposte, quelle più grandi trasportate via mare per evitare di appesantire ulteriormente strade già messe a dura prova.

La situazione del traffico

La zona che maggiormente sta subendo conseguenze legate al traffico è quella di Sestri Ponente e Cornigliano, dove convergono gran parte dei veicoli provenienti dall’autostrada e diretti verso il levante e, nel caso dei mezzi pesanti, verso il porto. Anche giovedì mattina via Siffredi, via Puccini e via Manara erano praticamente paralizzate dalle code, e forti rallentamenti si sono registrati anche a Bolzaneto, all’altezza del casello autostradale dell’A7.

Traffico tutto sommato regolare, invece, in zona Foce, complici forse anche le modifiche alla viabilità stabilite dal Comune (qui tutti i dettagli).

La speranza è che la nuova Via Superba, inaugurata mercoledì mattina, possa assorbire gran parte del traffico di tir e camion nel ponente, anche se il fatto che il viadotto di Genova Aeroporto sia off-limit ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate rappresenta un grande ostacolo per la riuscita del piano.

Lo stand della Regione

A testimoniare come Genova stia resistendo e cercando di ripartire dopo il crollo del Morandi sarà, in particolare, lo stand allestito da Regione Liguria al Salone: 12 metri lineari tappezzati di schermi grandi e piccoli dove scorreranno le fotografie dei volti dei liguri, video emozionali con gli scorci più belli della regione e immagini degli eventi dell’ultimo anno. Allo stand si potranno inoltre acquistare le magliette “Genova nel cuore”, andate letteralmente a ruba nelle ultime settimane.