Coronavirus, test sierologici gratis per forze dell'ordine e soccorritori del 118

Forze dell'ordine e personale Pubbliche Assistenze non dovranno sostenere i costi dei test sierologici.

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, in conferenza con Toti giovedì 4 giugno. «Domani delibereremo l'esenzione dei test sierologici per personale Pubbliche Assistenze e forze dell'ordine».

Non solo, la Regione approverà anche percorsi gratuiti di "follow up" per gli assistiti covid-19 guariti senza oneri a loro carico: «Un modo anche per conoscere le conseguenze di questa patologia ai fini di ricerca, studio e accompagnamento», ha spiegato Viale.