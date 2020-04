Carico di mascherine spacciate per fazzoletti di carta, blitz delle Fiamme Gialle tra Genova e Imperia

I finanzieri aeroportuali hanno intercettato un carico di mascheine Ffp2 spacciate per fazzoletti di carta a Genova.

La compagnia di Sestri Ponente, comandata dal Capitano Christian Costanzo, sotto la direzione del II Gruppo del Tenente Colonnello Mario Piccinni, ha bloccato una spedizione, in apparenza destinata alla provincia di Torino ma, in realtà, diretta a un trafficante di Imperia.

Il 49enne, con residenza a Londra e titolare di una società bulgara di commercio on-line, avrebbe poi messo in vendita il materiale su internet illegalmente.

Da Sestri Ponente al blitz a Pontedassio

Le Fiamme Gialle di Imperia, su indicazioni dei colleghi genovesi, hanno rintracciato l'abitazione del ricercato in un piccolo paese dell'entroterra.

In casa i militari hanno trovato altre mascherine impianti di videosorveglianza, telecomandi, videocamere e sistemi di allarme, per complessivi 2.043 dispositivi con marchio “CE” contraffatto. Tra questa merce anche altre mascherine Ffp2 autentiche.

«In questo momento delicatissimo, in ragione dell'emergenza sanitaria, l'aspetto più importante dell'attività di prevenzione e repressione delle forze di polizia è quella di riuscire a impedire che sulla disperazione della collettività possano lucrare soggetti senza scrupoli», ha dichiarato il Capitano Christian Costanzo. «La grave manovra speculativa su merci di prima necessità scoperta e in questa circostanza repressa ne è purtroppo l'emblema».

L’imperiese è stato denunciato per falso dichiarato in atto pubblico e per i reati di manovre speculative su merci, avendo fatto incetta ed occultato generi di prima necessità per la grave emergenza sanitaria in corso, e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.