Coronavirus, a Sestri Levante guarito bimbo di 9 mesi

C'è anche un bimbo di appena 9 mesi tra i contagiati da coronavirus, fortunatamente guariti, in Liguria.

Il piccolo, residente a Sestri Levante, è uno dei 4 guariti che si sono registrati nella cittadina del Tigullio mercoledì, per un totale di 9 guariti a Sestri, 30 positivi che si stanno curando a domicilio e 10 ricoverati nel reparto covid della città.

Sono invece 29 le persone in isolamento in via precauzionale perché hanno avuto contatti con persone risultate positive, e 7 le persone rientrate in Italia da diversi paesi esteri.

A fornire l'aggiornamento è il Comune stesso, con la sindaca Valentina Ghio che ha messo in guardia: «La bella notizia di oggi è un bel segnale ma non dobbiamo allentare le misure precauzionali: continuiamo a comportarci in maniera responsabile, a rispettare tutte le prescrizioni e a rimanere a casa».