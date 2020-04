Fermato per un controllo minaccia i carabinieri e finisce nei guai

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile 2020 una pattuglia di carabinieri del nucleo Radiomobile, impegnata per il controllo del territorio e per far rispettare le norme anti contagio dettate dall'emergenza coronavirus, ha fermato uno straniero per un controllo in salita inferiore Cataldi a Sestri Ponente.

L'uomo ha reagito alle forze dell'ordine opponendo resistenza e minacciando i militari.

Una volta calmato è stato identificato come un 34enne originario del Bangladesh e residente a Genova: è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche multato per aver violato le norme anti contagio.