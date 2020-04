Coronavirus, l'Associazione Samuele Cavallaro dona tute alla Croce Verde di Sestri

Non si arresta l'onda di solidarietà che sta toccando Genova in questa emergenza da coronavirus.

L'Associazione Samuele Cavallaro ha donato alla Croce Verde di Sestri 250 tute in tyvek, necessarie per i soccorsi covid-19. «Abbiamo deciso di devolvere parte degli incassi dei nostri eventi e delle offerte ai soccorritori sestresi», spiega Fabrizio Cavallaro, papà del giovane Samuele conosciutissimo a Sestri e mancato alcuni anni fa per una leucemia fulminante.

«In questo periodo tanto difficile per tutti, anche noi abbiamo pensato molto a come poter essere utili alla cittadinanza».

La Croce Verde di Sestri ha risposto con gratitudine all'importante donazione, le tute scarseggiano e sono molto costose: «Sono presidi indispensabili per poter eseguire i trasporti covid-19 in sicurezza per noi e per i pazienti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.